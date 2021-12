V Severni Koreji obeležujejo deset let vladavine Kim Jong Una

Severnim Korejcem je za deset dni prepovedano smejanje ali izražanje kakršnihkoli znakov veselja. Razlog bizarnih pravil obnašanja je žalovanje, saj obeležujejo deseto obletnico smrti svojega voditelja Kim Jong Ila. V deželi, kjer je ljudem prepovedano nositi pričeske, ki jih ni odobrila oblast, in kjer lahko v glavnem mestu živijo samo vzorni državljani, hkrati mineva tudi 10 let vladavine Kim Jong Una. Pred kratkim je sprejel celo zakon, ki vsem, razen njemu, prepoveduje nošnjo usnjenih jaken, medtem pa milijoni državljanov živijo v bedi, lakoti in zatiranju.