V Severni Koreji skrivnostno izginil avstralski študent

"Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino zagotavlja konzularno pomoč (...) družini avstralskega moškega, za katerega so poročali, da je priprt v Severni Koreji," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva. Dodal je, da "iščejo pojasnila".

Ministrstvo ni potrdilo, ali je bil Alek Sigley aretiran. "Zaradi varovanja zasebnosti tega ne moremo podrobneje komentirati," so navedli.

Tudi njegova družina je sporočila, da ni bilo potrjeno, ali so ga aretirali v Severni Koreji. "Gre za to, da Alek ni bil v stiku s svojimi prijatelji in družino od torka zjutraj po avstralskem času, kar je zanj neobičajno," so dodali. Avstralska televizijaABC je poročala, da so Sigleyjevi prijatelji ta teden prijavili, da ga pogrešajo.