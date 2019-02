V Severni Makedoniji preprečili napad Islamske države

"Z namenom preprečitve terorističnega napada je Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo načrt ukrepov in dejavnosti, ki zagotavlja ustrezne naloge za njihovo izvedbo," je v izjavi potrdilo notranje ministrstvo Severne Makedonije, piše spletni portal b92.

Na več mestih po državi so opravili iskalne akcije ter zasegli predmete in naprave, ki so bili povezani z morebitnim napadom."Ministrstvo nadaljuje z izvajanjem ukrepov in aktivnosti, s katerimi zagotavlja varnost svojih državljanov," so še dodali.