V Šibensko-kninski županiji Petrol postavil 18 vetrnih elektrarn

Ena od zavez najverjetnejšega novega mandatarja Roberta Goloba je prav to, da bo Slovenijo pripravil na energetsko prihodnost in večjo neodvisnost. In če od česa, potem si najlažje odvisen od vode, vetra in sonca. A kje je tu Slovenija? V 31 letih smo postavili zgolj dve vetrni elektrarni. Veter zelo dobro izkoriščajo tudi naši južni sosedje. Hrvaška ima 30 sončnih elektrarn, skupaj več kot 300 vetrnih elektrarn, zadnjih 18 je v Šibensko-kninski županiji postavil slovenski Petrol. In Petrolova investicija bo elektriko prinašala 45 tisoč hrvaškim odjemalcem. V Kninu so nam razlagali, da je sodelovanje obojestransko, Petrol ima posel, Knin pa ob elektriki tudi vlaganja v lokalno skupnost. Proračun bo zaradi tega vsako leto višji za dobrih 130 tisoč evrov.

