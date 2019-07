V siloviti nevihti v Grčiji umrlo šest turistov

Viharni veter, močan dež in toča so zajeli Halkidiki na severu Grčije. Nevihta je povzročila pravo razdejanje – prevračala avtomobile, podirala drevesa in odkrivala strehe.

"Šest turistov je umrlo in najmanj 30 ljudi je bilo poškodovanih med ciklonom," je sporočil vodja civilne zaščite na severu Grčije Haralambos Steriadis. Med žrtvami so bili češki par, katerega prikolico je odpihnil veter, ruski oče in njegov sin, na katera je padlo drevo v bližini hotela, ter romunska ženska in njen sin, ki ju je pokopala streha restavracije. Steriadis je nevihto opisal kot "nevihto nezaslišanih razsežnosti", sledila pa je vročinskemu valu, v katerem so temperature presegale 37 stopinj Celzija. Po navedbah prič je neurje trajalo zgolj 20 minut.