V sindikatu Pergam stekla pogajanja s podjetjem Količevo

Vojna v Ukrajini močno vpliva na evropsko gospodarstvo, tudi na slovenska podjetja, posledično pa na delavce. V podjetju SIJ Acroni so morali zaradi cen energentov omejiti proizvodnjo in uvesti čakanje na delo ter skrajšan delovni čas. Prav tako so v podjetju Talum že tretjič zmanjšali proizvodnjo aluminija v elektrolizi. Najstrožje ukrepe pa so trenutno uvedli v papirnici Količevo v Domžalah. Od 412 zaposlenih naj bi delo izgubila kar četrtina. Kako na to odgovarja vodstvo in kakšni so odzivi delavcev?