Zdravstveni dom v Ajdovščini sam dokupil določeno število hitrih testov

V skladiščih zalog hitrih testov ni več – konec prejšnjega tedna je namreč ministrstvo za zdravje razdelilo še zadnjih 50 tisoč testov, ki jih je država kupila od razvpitih fantov z rajskih otokov. V Ajdovščini računajo, da imajo zaloge hitrih testov še za ta teden. V Splošni bolnišnici Murska Sobota pa naj bi zaloga ob trenutni potrebi zadostovala še za 10 do 14 dni. Podobno pravijo tudi v Metliki. V Zdravstvenem domu Mariborpa direktorJernej Završnik zatrjuje, da bo zaloga državnih testov kaj kmalu pošla.

In ob državnih odlokih, ko se morajo šolniki in zaposleni v gospodarstvu tedensko testirati, na nov državni razpis ne moremo več čakati, pravijo direktorji zdravstvenih domov in bolnišnic ter dodajajo: "Testiranja pač moramo izvesti."A kljub temu javnega razpisa za nabavo hitrih testov, pa čeprav je ministrstvo za zdravje že nekaj dni to napovedovalo, danes ni objavilo.