V skladišču orožja požar in eksplozije, evakuirali 12.000 ljudi

Oblasti so sporočile, da je v skladišču približno 88.000 ton streliva. V videoposnetku, ki so ga objavile reševalne služb e, je videti dim, ki se dviga ob zvoku vrste eksplozij. Z ognjenimi zublji se bori več sto gasilcev, na območju so tudi reševalci.

Ukrajinski premier Volodimir Grojsman je že prispel na kraj požara, kjer je vodil sestanek s predstavniki reševalcev in gasilcev.

Ukrajinski predsednik Petro Porošenko pa je sklical sestanek vodij varnostnih sil in prebivalcem obljubil pomoč.

Območje v bližini skladišča je moralo zapustiti približno 12.000 ljudi, tudi prebivalci 38 vasi, so sporočile lokalne oblasti. Preventivno so izključili dostavo zemeljskega plina in elektrike, da bi preprečili morebitne nesreče. Oblasti so zaprle zračni prostor v krogu 30 kilometrov, ustavile so tudi železniški in cestni promet.

Vojaški tožilci so začeli preiskavo zaradi morebitne malomarnosti odgovornih, so poročali ukrajinski mediji.

To je šesti večji požar v ukrajinskih skladiščih orožja v zadnjih treh letih. Marca lani je v požaru in eksplozijah v mestu Balaklija na vzhodu države umrl en človek, pet je bilo ranjenih.