V skoraj petih mesecih ujeli več kot 7260 kršiteljev policijske ure

Skoraj polovico kršiteljev policijske ure so tudi denarno kaznovali. Natančneje, izdali so 3437 glob, kar znaša skoraj tri milijone 375 tisoč evrov. Statistika kaže, da policisti po Sloveniji ravnajo precej različno. Kršitelje v murskosoboški upravni enoti so denimo največkrat le opozorili, medtem ko so bili na Novomeškem ali Celjskem kršitelji precej pogosteje oglobljeni s kaznijo 400 evrov. Kje se skriva razlog za to razilko?

