V škornjih in z lopatami na pomoč že več kot 20 tisoč Slovencev

Bi tudi vi radi pomagali žrtvam poplav in družinam na opustošenih območjih? Vsaka pomoč je dobrodošla, a ne hodite sami na teren, svarijo na regijskem štabu Civilne zaščite za Notranjsko, raje se prijavite prek aplikacije Poplave 2023. Nanjo se je za pomoč v nekaj več kot 48 urah prijavilo že čez 22 tisoč ljudi, med njimi tudi organizacije in podjetja, zato je resnično število še večje. In kaj na prizadetih območjih trenutno najbolj potrebujejo? Ne pohištva, bele tehnike in oblačil, opozarjajo na civilni zaščiti, pač pa pridne roke pri sušenju domov in fizičnih ter gradbenih delih.