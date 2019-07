Izjemno redek vremenski fenomen: tretja mavrica

Mavrico so v objektiv ujeli vremenoslovci BBC-ja. Njihov prognostik Simon Kingje dejal, da gre res za izjemno redek pojav in da so mavrice nasploh med najbolj fascinantnimi vremenskimi optičnimi pojavi. "Včasih imamo srečo in vidimo zunanjo dvojno mavrico, pri čemer je druga mavrica bolj medla, vrstni red barv pa je obrnjen – od vijoličaste do rdeče od leve proti desni,"pove King. "Še redkeje vidimo odbojno mavrico, ki nastane nad obzorjem, ko se sončna svetloba odbije od vode, preden pride do kapljic. Tako redka je, ker za nastanek potrebuje veliko vode za odboj svetlobe,"še doda.

Kako nastane dvojna mavrica?

Naš hišni prognostik Rok Nosanje razložil pojav dvojne mavrice, za katerega je potrdil, da je izjemno redek.

Dvojna mavrica nastane zaradi dvojnega odboja sončne svetlobe v dežnih kapljicah, pri čemer se sekundarni lok mavrice razprostrira 10 stopinj nad primarnim lokom, barve v njem pa si sledijo v nasprotnem vrstnem redu. V skrajnih primerih, ko so dežne kapljice dovolj majhne in približno enako velike, pa lahko na glavni mavrici pride do nastanka še več šibkih mavric, pri katerih barve ponavadi ne sledijo običajnemu vrstnemu redu. Te dodatne mavrice so posledica interference (združevanja) med žarki svetlobe v kapljicah.