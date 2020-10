Če se zgodi najhujše in zmanjka postelj ter kadra v vseh bolnišnicah, je kot zadnja in skrajna možnost na voljo tudi mobilna vojaška bolnišnica Role 2. Ta stoji v vojašnici Edvarda Peperka v Ljubljani in je že v pripravljenosti. Kako je bolnišnica opremljena in kdo bi zdravil bolnike v njej?