V Sloveniji 29 novih okužb s koronavirusom, ena oseba umrla

Po 1150 opravljenih testih v Sloveniji smo potrdili 29 novih okužb s koronavirusom, četrti dan zapored pa zabeležili smrtno žrtev. V bolnišnicah ostaja 22 okuženih, dve osebi sta na intenzivni negi. Tri nove okužbe so znova zabeležili v domu starejših Hrastnik, dve med stanovalci in eno med zaposlenimi. V domu je tako okuženih 20 oskrbovancev in osem zaposlenih. Povečano število okužb je zaznano tudi v naselju Novi log, zato občina skupaj z upravniki večstanovanjskih stavb ponovno uvaja razkuževanje skupnih prostorov.