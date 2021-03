V Sloveniji cepljenih že več kot 260.000 ljudi

Koliko ljudi smo v Sloveniji doslej že cepili in koliko je bilo takšnih, pri katerih so se pojavili resni stranski učinki? V Slovenijo je doslej prispelo nekaj več kot 333 tisoč odmerkov cepiv, med njimi je bilo največ cepiva podjetja Pfizer/BioNTech: 215 tisoč. Predvidene dobave cepiva AstraZenece se kljub začasni zaustavitvi nadaljujejo. 80 odstotkov vseh cepiv, ki smo jih do sedaj dobili, je bilo že razdeljenih in tudi porabljenih, kar pomeni, da je cepljenih več 260 tisoč ljudi. Naraščajo pa okužbe z najbolj kužno angleško različico koronavirusa.

icon-expand