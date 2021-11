V Sloveniji dokončno ustavljeno cepljenje s cepivom Janssen

Posebna komisija pri ministrstvu za zdravje je po dveh mesecih in pol končala s preiskavo smrti 20-letnice po cepljenju s cepivom Janssen in potrdila, da je pacientka razvila trombozo s trombocitopenijo, povezava med cepljenjem in tragičnim zapletom pa je zagotova. Tragičen dogodek je druga smrt slovenske državljanke po cepljenju s cepivom Janssen, zato je minister za zdravje Poklukar napovedal, da bo posvetovalni skupini za cepljenje predlagal, da se cepljenje s tem vektorskim cepivom v Sloveniji dokončno ustavi, dovoli pa se ga le tistim, ki ga bodo izrecno zahtevali in to tudi potrdili z lastnoročnim podpisom.

icon-expand