Napad medvedke: 'Z levo roko sem jo boksnil v smrček in delno porinil roko v njen gobec'

"Poskušal sem se ritensko umikati in z glasom opozarjati nase, ampak v takšni situaciji samica medvedka reagira," srečanje opisuje lovec Tadej Burazer.Zgodilo se je na lovu pred petimi leti. Bilo je slabo vreme in tudi slišnost je bila slaba. Medvedji mladiči so se mu znašli pod nogami, medvedka pa se je kot mati odzvala zaščitniško, še razlaga.

"Uspelo mi je narediti šest, sedem korakov in pri tem, ko sem se ritensko umikal, sem se spotaknil ob skale in padel na hrbet,"opisuje Burazer. Znašel se je v podrejenem položaju, nad njim pa je rjovela razjarjena medvedka, ki ga je želela ugrizniti v glavo. "Z levo roko sem boksnil v njen smrček in delno porinil roko v njen gobec, njena reakcija je bil stisk prstov. Ko sem roko potegnil ven, mi je blazinice na sredincu in prstancu posnela."

Razmišljal je tudi, da bi uporabil orožje, a je bila verjetnost, da bo strel usoden, majhna, razlaga. "Medved, ki je tako mogočna žival, lahko živi še nekaj minut in to bi lahko bilo usodno tudi zame." Z levo nogo jo je uspel zbrcati od sebe: "Takrat sem dobil tudi njen ugriz v stegnenico. Mladiči so se v tem hrupu malo odmaknili in očitno je medvedka ocenila, da so zunaj nevarnosti."Nato se je umaknila.