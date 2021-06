V povprečju vsakih pet minut nekdo v Sloveniji potrebuje kri, vsak dan pa za bolnike potrebujemo od 300 do 350 darovalcev. Največ enot, tudi do 30, gre za ponesrečence, in to pomeni kri 30 krvodajalcev. Slovenski dan krvodajalstva je danes, krvodajalcev, torej tistih, ki kri darujejo vsaj enkrat letno, pa je pri nas kar 62 tisoč.

icon-expand