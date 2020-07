Kako bomo izkoristili popolnoma prazen in prenovljen dom za starejše?

Dom za starejše Svete Agate v Lenartu je popolnoma prazen. Poleg centra za zaščito in reševanje v Logatcu bi lahko postal ena od dveh lokacij, kjer bodo tujcem s covidom-19, ki morajo v karanteno, a pri nas nimajo kam, na voljo prostori za osamitev, predlaga ministrstvo za zdravje. Direktor doma pa pravi: "Ta možnost vsekakor obstaja, a ni edina." Dom bi namreč lahko postal tudi rdeča cona za celotno vzhodno Slovenijo, kamor bi iz domov nameščali okužene stanovalce, ki ne potrebujejo bolnišničnega zdravljenja in jih tako tudi lokacijsko ločili od ostalih, ki so zdravi.