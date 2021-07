V Sloveniji poteka že peti mednarodni hokejski turnir za mlade

Na Bledu, pa tudi na Jesenicah, v ljubljanskem Tivoliju in Zalogu, že peto leto zapored poteka mednarodni hokejski turnir za igralce od desetega do 15. leta starosti. Letos sodeluje kar 70 ekip. Med drugim mladi hokejisti prihajajo iz Ukrajine, Švedske, Rusije, Nemčije, Slovaške, največ pa iz Amerike in Kanade. Gre za medkulturno povezovanje tako otrok kot staršev, ki jih spremljajo. Turnir traja sedem dni, udeleženci pa imajo tudi čas, da si ogledajo lepote Bleda in spoznajo slovensko kulturo.

