Pri dveh osebah okužbo potrdili že drugič: 'Test je lahko lažno pozitiven'

To smo pričakovali, a ne tako hitro, strokovnjaki pravijo o tem, da so pri nas pri dveh osebah okužbo s koronavirusom potrdili že drugič. Kaj to pomeni? Da virus mutira in gre za okužbo z različnimi sevi? Da po okužbi nimamo dovolj protiteles, da bi se v kratkem ubranili še druge? Nič od tega še ni raziskano in potrjeno, tudi to ne, ali je morda prišlo do napake pri samem testiranju. Možnih razlag, zakaj se je to zgodilo, je za zdaj torej več, so pa primeri ponovnih okužb tudi v svetu velika redkost.

Če ste se s koronavirusom enkrat že okužili, ni nujno, da se ne boste še enkrat. V preteklih dneh so pristojni namreč potrdili dve novi okužbi pri osebah, ki sta bili na testu pozitivni že spomladi. "To je pri respiratornih okužbah vedno možno, a v kratkem času ni pravilo. V tem času smo med tisočimi pač našli dva, ki sta se znova okužila,"povedr. Aleš Rozman, direktor Klinike Golnik. Razlogov za ponoven pozitiven test je lahko več, pojasnjuje:"Lahko, da je prišlo do okužbe vzorca, lahko do kontaminacije v laboratoriju. Lahko imamo lažno pozitiven test. Skratka, tu moramo res veliko stvari preveriti, če želimo potrditi, da je bila oseba res dvakrat pozitivna." A ker so epidemiološke službe trenutno preobremenjene, za zdaj podatka, ali je morda res prišlo do napake, še nimajo. In čeprav je ponovna okužba sicer redka, ni nemogoča. Največkrat se pojavi pri tistih, ki so imeli prvič precej blag potek bolezni in tistih z motnjami v imunskem sistemu. "Odvisno je, koliko protiteles smo na začetku imeli in če nam po šestih tednih začnejo upadati, je možnost, da jih v krvi po treh mesecih ne zaznamo več,"razlaga dr. Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni. Protitelesa vas morda ne bodo zaščitila pred ponovno okužbo, lahko pa olajšajo potek bolezni. Tudi če ste ob okužbi razvili več protiteles, teh nimate doživljenjsko,"ampak vsekakor lahko domnevamo, da tako kot pri ostalih virusih, ki povzročajo okužbo zgornjih dihal, bodo trajala dve do tri leta,"pojasnjuje Logarjeva. To pomeni, da bi se morali proti covidu cepiti pogosteje, kot se denimo proti gripi."Čez nekaj let, ko se bo ta imunost vzpostavila v populaciji, pričakujem, da bo to samo še eden od virusov. Ampak v tem trenutku to ni tako, ker lahko vsi zbolimo v kratkem času,"meni Rozman. Dokler pa ni najprej cepiva in potem z leti še precepljenosti, si velja zapomniti, da se, tudi če ste virus že preboleli, obnašate samozaščitno in tako, kot da virusa še niste preboleli. 100-odstotnega zagotovila, da se ne morete okužiti še enkrat, očitno ni.