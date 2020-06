V Sloveniji potrdili novih sedem novih okužb s koronavirusom, od tega trije dijaki v Kopru

Ob 1222 testih smo v torek potrdili sedem okužb z novim koronavirusom, in sicer tri v Kopru ter po eno v Ljubljani, Velenju, Ljubnem in Šentjerneju. Vlada je z zelenega seznama odstranila Luksemburg in Črno Goro, sedaj se nahajata na rumenem, razširila pa je tudi rdeči seznam. Nanj je dodala Portugalsko in Albanijo. Minister Gantar pa je sporočil, da je vlada ponovno sprejela sklep za obvezno uporabo zaščitnih mask v zaprtih javnih prostorih in prevoznih sredstvih.

