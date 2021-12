V Sloveniji potrjenih deset okužb z omikronom: kako učinkovita so cepiva?

Epidemiologi so odkrili še dodatnih šest okužb z novim sevom omikron, skupaj jih je v državi zdaj potrjenih deset. Šlo naj bi za dve ločeni skupini – nekateri so pripotovali iz Švedske, drugi iz Združenih arabskih emiratov, okužba pa se je nato razširila pri nas. Trenutno vsi poročajo o blažjem poteku bolezni, podatki o šibkih simptomih pa prihajajo tudi iz tujine. Kakšen učinek imajo cepiva na omenjeni sev in kakšen scenarij se nam obeta z novo različico?