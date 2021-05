Dvojno mutirano in zelo nalezljivo indijsko različico novega koronavirua so potrdili na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani v vzorcu, ki je bil odvzet 20. aprila. Svetovna zdravstvena organizacija je v ponedeljek sporočila, da je indijska različica, ki so jo v Indiji potrdili oktobra lani, skrb vzbujajoča.

