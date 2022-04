Prvi sum hepatitisa v Sloveniji

Slovenski infektologi pri enem otroku sumijo, da bi lahko imel hepatitis neznanega izvora, ki so ga doslej po svetu odkrili pri 169 otrocih, 17 jih je potrebovalo presaditev jeter, najmanj en otrok je umrl. Podrobne rezultate preiskav še čakajo, otrokovo zdravstveno stanje pa je dobro. Kar dve tretjini vseh v Evropi potrjenih primerov so odkrili v Veliki Britaniji, od koder prihajajo številne študije primerov, od kod bolezen izvira, kako nalezljiva je in zakaj povzroča tako hudo obolenje jeter. In na katere simptome pri svojem otroku bodite pozorni?