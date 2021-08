'100-odstotni Američan', ki navdušuje s slovenskimi hiti, prišel na obisk

Ko pomislite na to, kdo najbolje predstavlja Slovenijo v Združenih državah Amerike, vam na misel verjetno najprej pade Luka Dončić. Na družbenem omrežju Tik tok pa je to zagotovo 21-letni Američan Justus Reid, ki se navdušuje nad slovensko glasbo in kulturo. Svoje navdušenje v obliki kratkih posnetkov petja vsem Slovencem dobro znanih slovenskih pesmi deli s svojimi sledilci. Ti v veliki meri prihajajo iz Slovenije in prav oni so razlog, da se je nad Slovenijo in slovenskimi pesmimi sploh navdušil. V posnetkih sodeluje tudi s svojim očetom, s katerim se te dni potikata prav po naši, za njiju majhni, a lepi državici.

Začelo se je pred dvema mesecema s pesmijo Čebelar, nadaljevalo se je z Zdravnikom. Sledile so še priredbe vsem dobro poznanih pesmi V dolini tihi, Na soncu, Ti si moj sonček, Bog ne daj, da bi crknu televizor in še mnogih drugih. "Pravzaprav se je začelo tako, da so Slovenci pokazali zanimanje zame na Tik toku, zato sem posnel videe za ta del mojega občinstva in od tam je šlo naprej. Zato bi rekel, ljudje me sprašujejo, zakaj imam tako rad Slovenijo - ker imajo Slovenci radi mene," pove ameriški tiktoker Justin Reid. Res je težko verjeti, da se mlad Američan navdušuje nad slovensko glasbo in kulturo ter svoje navdušenje deli na družbenem omrežju Tiktok. Prav zato ga mnogi na spletu obsojajo, da je Slovenec pod krinko, a zagotavlja, da je 100-odstotni Američan. Čeprav se trudi, da bi bil v svojih priredbah čim bolj avtentičen, ne razume kaj zares poje: "Besede vstavim v prevajalnik le zato, da se prepričam, da kar pojem, ni neprimerno, potem pa pozabim, kaj te besede pomenijo. Tudi brati ne znam slovenščine, zato si moram vse zapisati tako, kot mislijo moji ameriški možgani." V zelo kratkem času si je nabral ogromno slovenskih oboževalcev, za katere je pravi zvezdnik, a sam zase pravi, da je čisto običajen fant, ki rad glasbeno ustvarja in osrečuje ljudi. Justus se je Sloveniji posvetil na prav poseben način, ko se je naučil našo Zdravljico in jo zapel v času olimpijskih iger v čast Janji Garnbret. "Celoten načrt je bil posneti video za Janjo Garnbret in slovensko plezalno reprezentanco, potreboval sem le pesem, zato sem se odločil za himno," pojasni mladi tiktoker. Čeprav še ne dolgo nazaj sploh ni vedel, kje Slovenija oziroma da sploh obstaja, se ta teden mudi na obisku pr nas. Z njim je tudi njegov oče, ki velikokrat sodeluje v njegovih posnetkih. Justus in njegov oče bosta v Sloveniji ostala vsaj do začetka naslednjega tedna, v tem času pa si nameravata ogledati čim več slovenskih znamenitosti.