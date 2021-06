V Sloveniji se začenja testno obdobje za evropsko digitalno covidno potrdilo

Slovenija uvaja evropsko digitalno covidno potrdilo, je sporočil zdravstveni minister Janez Poklukar. Kaj to pomeni? Lahko tisti, ki imajo dostop do potrala zVEM, v tem trenutku že dostopajo do evropskega digitalnega potrdila in grejo z njim tudi čez mejo? V Sloveniji je tudi več kot 400 tisoč starejših od 65 let in marsikateri od njih ne zna uporabljati računalnika. Kako bo ministrstvo reševalo to težavo?

