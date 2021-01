V Sloveniji trenutno precepljena dva odstotka populacije

Znani pa so prvi podatki o precepljenosti v Sloveniji in tudi podatki o neželenih stranskih učinkih. Po zadnjih podatkih NIJZ je bilo proti covidu-19 cepljenih 42.410 ljudi, kar predstavlja dva odstotka prebivalstva. Podatki o precepljenosti po regijah pa kažejo, da je bilo največ cepljenih – 2,3 odstotka – v Zasavju, najmanj pa v jugovzhodni Sloveniji in na Goriškem. Na NIJZ zbirajo tudi prijave o stranskih učinkih cepiva, do zdaj so jih prejeli 222. V večini gre za splošne težave, kot so bolečine ali otekline na mestu cepljenja in glavobol. Do zdaj so bili prijavljeni tudi trije resni stranski učinki.