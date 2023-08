Migrantov trikrat več kot lani, Slovenija je zanje le postaja na poti

V obdobju od 1. januarja letos do 23. avgusta je bilo obravnavanih 33.333 migrantov, medtem ko jih je bilo lani v enakem obdobju trikrat manj, 10.337. Večina jih je prišla prek Hrvaške, in sicer kar 31.750, lani več kot 10.000. Najpogosteje gre za državljane Afganistana, Maroka in Pakistana. Naraščanje števila mladih tujcev je v zadnjih dveh mesecih opaziti v Ljubljani. Gre za prebežnike, ki nimajo omejitve gibanja, če zaprosijo za mednarodno zaščito ali izrazijo namero, da bodo za to zaprosili. Čeprav nekatere to skrbi, Policija o morebitnih težavah z njimi ne poroča. Tukaj so le za krajši čas, večina jih namreč nadaljuje začrtano pot še zahodneje od nas. V države, kjer naj bi jih čakali službe in boljše življenje.

V večjih ali manjših skupinah se sprehajajo po vsej Ljubljani, predvsem na Viču v okolici azilnega doma. Večinoma so mladi fantje, v 20. letih. Nekateri od njih so nam zaupali svojo zgodbo in ime. Med njimi 23-letni Afganistanec Shahinsha Khadim, ki je v Slovenijo prispel po poti preko Irana, Turčije, Bolgarije, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Hrvaške. Za pot je plačal 5000 evrov, v Sloveniji pa ne namerava ostati, ker tukaj ni služb. "Zato želim iti v Italijo ali Veliko Britanijo ali Nemčijo, da bi lahko delal," pove. Pet tisoč evrov za isto pot je moral plačati tudi 22-letni Afganistanec, ki ne zna govoriti angleško. Presenetljivo in z nasmeškom na ustih pa oba povesta, da sta uživala v tem potovanju.

icon-expand Porast števila migrantov FOTO: Kanal A

Do 23. avgusta so na meji ugotovili 33.333 tujcev, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo, številke komentira Tomaž Pavček iz Uprave uniformirane policije. Velika večina, 95 odstotkov, je k nam prestopila z ozemlja Hrvaške, kar je posledica pomika schengenske meje k naši južni sosedi. "Večinoma tujci, ki nedovoljeno prispejo iz Hrvaške v Slovenijo, že predhodno zaprosijo za mednarodno zaščito na Hrvaškem, ker pod statusom prosilca za mednarodno zaščito nisi pod omejitvijo gibanja. Seveda pot nadaljujejo naprej in pridejo do nas, kjer podajo namero za prošnjo za mednarodno zaščito," pojasnjuje Pavček.

icon-expand Prebežniki v Sloveniji FOTO: Kanal A

Posledično pri nas nimajo omejitve gibanja in lahko v nekaj dneh odpotujejo naprej po začrtani poti. Tudi 20-letni Alžirec Sidali Balbchir je v Sloveniji zato, ker nima več denarja. "Ko mi bo prijatelj prinesel denar, bom odšel naprej po svoji poti," doda. Njegov cilj je Velika Britanija, ker jo ima rad, pove. Za to pot bo odštel dodatnih 1500 evrov. Kar 7000 evrov pa je organizatorju za pot od Maroka do Slovenije plačal 25-letni moški, ki pove, da je doma končal medicinsko fakulteto. Njegova ciljna država je Francija, saj v Maroku ni možnosti dela.