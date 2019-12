V Sloveniji zaznali šest novih primerov okuženih z ošpicami

Pojavili so se novi primeri ošpic, tako na Gorenjskem kot v Ljubljani. Ošpice je pacient prinesel iz Belgije, v Sloveniji pa nato okužil še pet oseb. Eden izmed obolelih je zbolel, čeprav je bil proti ošpicam dvakrat cepljen. Medtem pa Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je izbruhov ošpic vedno več, predvsem v državah, kjer so bile že izkoreninjene, med njimi so kar štiri v evropski regiji.