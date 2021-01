V Slovenijo prihaja tudi cepivo Moderne

V Sloveniji pričakujemo prvih 1200 odmerkov Moderninega cepiva. To je prvo cepivo po cepivu Pfizerja in BioNTecha, ki ga je odobrila Evropska unija. Tako kot prvo tudi to temelji na inovativni tehnologiji informacijske RNK, ki je doslej še niso uporabljali. Na cepivo že nestrpno čakajo tudi v zdravstvenih domovih, kjer imajo že pripravljene sezname pacientov, ki se želijo cepiti. Prednost bodo imeli kronični bolniki, starejši od 80 let.

