V Sloveniji vrh EU-Zahodni Balkan, protestniki nameravajo izkoristiti pozornost

V torek in sredo bodo vse evropske oči uprte v Slovenijo, saj k nam prihajajo tako rekoč vsi, ki v Evropi kaj veljajo. Na Brdu pri Kranju se bo namreč odvijal zagotovo največji dogodek našega polletnega predsedovanja Svetu Evropske unije, Vrh Evropske unije in Zahodnega Balkana. In prav to pozornost naj bi izkoristili sredini protestniki, torej tisti, ki nasprotujejo ukrepom in cepljenju, ter mnogi, ki ne verjamejo v obstoj virusa. Napovedujejo, da bodo znova zavzeli ulice in se uprli. Tudi zato se je predsednik države Borut Pahor sestal z enim glavnih protestnikov, Zoranom Stevanovićem.