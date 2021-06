V Slovenijo se je po uvrstitvi v polfinale OP Francije vrnila Tamara Zidanšek

Z uvrstitvijo v polfinale je 23-letna teniška igralka Tamara Zidanšek dosegla enega največjih uspehov v zgodovini slovenskega športa. Obenem pa je tekmicam poslala jasno sporočilo, da bo v prihodnje še kako trd oreh na največjih teniških turnirjih po svetu. Na Brniku so Konjičanko pričakali sokrajani, prijatelji in njena družina. Med najbolj zvestimi navijači, ki Tamaro spremljajo od vsega začetka, je zagotovo njena družina. Starša Lidija in Božo Zidanšek sta hčerko spremljala v Parizu in zanjo navijala. Na Brniku je svojo vnukinjo pričakala tudi ponosna babica, ki je med tekmo močno stiskala pesti.

