V slovenskem dvoboju slavil Dončić, Dragić pa zaključil kot najboljši strelec Miamija

New York, 05.05.2021, 16:20 | Posodobljeno pred manj kot minuto

Na parketu American Airlines arene v Miamiju sta se spopadla največja slovenska košarkarska zvezdnika Goran Dragić in Luka Dončić. V zelo pomembni tekmi v boju za končnico je Dončićev Dallas s 127:113 premagal Dragićev Miami. Dončić je tekmo končal pri 23 točkah, 12 skokih in osmih asistencah, medtem ko se je Dragić zaustavil pri 19 točkah in je bil najboljši strelec pri Miamiju.