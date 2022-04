Na velikonočni ponedeljek običajno pojemo še zadnje pirhe, kose šunke in potice. In verjetno smo za vso to hrano, tudi zaradi višjih cen energentov in ukrajinske krize, plačali več kot denimo lani. Za tono koruze je na evropski borzi tako treba odšteti že 300 evrov, marca lani je bila cena 200 evrov. In prav koruza je tudi v slovenskem kmetijstvu osnovno žito, ki pa ga uporabljamo predvsem za krmo za živali. Obiskali smo slovensko podjetje iz Krškega, ki se ukvarja z žiti. Gre za največjega dobavitelja kokosovega olja za evropsko tržišče, hkrati pa se ukvarja še s hrano prihodnosti.

Poskusili smo mleko, ki krave ni videlo niti od blizu. Dejansko ima na začetku okus po mandljih, čeprav mandlja ni notri, pusti pa enak okus v grlu kot mleko in sled na kozarcu. A kaj je notri? Voda, sončnično olje, grahovi proteini, ananas, in zelje. To je hrana prihodnosti, nam razlaga Žiga Vraničar iz krškega podjetja Narayan: "Mi smo največji proizvajalec kokosovega olja v Evropi in zalagamo vse ta glavne trgovske verige v Evropi." A podjetje se ne ukvarja zgolj s kokosom, ampak tudi s semeni in žiti. Z najbolj iskanimi surovinami, kadar so krize. "Trenutno imamo od lana do kvinoje potem tudi piro, bulgur, proso, potem še tudi lanena semena, trpotec, polenta, tako da večinoma vse kar lahko najdemo na policah, so tudi pri nas v skladišču," pojasnjuje kontrolorka kakovosti Hermina Šantej. Iz semen in žit namreč lahko proizvajaš hrano prihodnosti, pravi Vraničar. Zgradili bodo še eno proizvodno halo, kjer jo bodo proizvajali. In ko govori o hrani prihodnosti, ne govori o pridobivanju beljakovin iz žuželk, ampak o pridobivanju beljakovin, ki nadomeščajo živalske beljakovine.

icon-expand hrana FOTO: Adobe Stock

Ko so Evropski komisiji lani decembra poslali strateški načrt za kmetijstvo od leta 2023 do 2027, ga je komisija okrcala, da je Slovenija premalo ambiciozna na področju okolja in podnebnih sprememb, da je potreben večji poudarek na socialno-ekonomskih potrebah podeželskih območij, kot je zagotavljanje širokopasovnega interneta ter večji poudarek na znanju, inovacijah in na digitalizaciji v samem kmetijstvu. "Mi s tem načinom proizvodnje, ne bomo mogli prehranit toliko ljudi, na drugi strani pa način kako mi danes proizvajamo hrano prinaša 37 odstotkov toplogrednih plinov, to je 17-krat več kot cel letalski promet. To pomeni, da se je treba usmerit v neke nove načine pridelave in predelave hrane in pa tudi nove oblike hrane prihodnosti," pojasnjuje Vraničar. V Sloveniji smo vse preveč usmerjeni v pridelavo koruze za prehrano živali, še pravi Vraničar, namesto da bi gojili osnovne sestavine za takšno hrano prihodnosti.