V slovenskem visokogorju v letošnjem letu obravnavali 162 nesreč

Bolj ko se bliža poletje, bolj skušamo ljudje slediti trendom in biti v formi. Poležavanje na kavču smo tako zamenjali s kolesarjenjem, tekom in hojo v hribe. A če prvi dve aktivnosti ne zahtevata toliko strokovnega znanja, nas nepodučenost pri planinarjenju lahko stane življenja. Letos smo zabeležili že 162 gorskih nesreč. Kot so nam pojasnili vodniki in reševalci, so te največkrat posledica zdrsa in različnih bolezenskih stanj, kot sta dehidracija in izredni fizični napor. Pred nesrečami nas sicer lahko zaščitita pravilna oprema in dobro poznavanje planinskih poti. Če pa v gorah še nismo domači, je bolje, da nas na poti spremlja izkušen vodnik.