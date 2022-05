V slovenskih gozdovih vse pogostejši napadi škodljivih hroščev

Če ste se zadnje tedne sprehajali po gozdu ali pa ste opazovali drevesa, ste lahko bukve videli v že prav jesenskem videzu. Rjavi in na pol odlomljeni ali celo odpadli listi ter odmrle in povsem gole vejice so posledica majhnega škodljivca, bukovega rilčkarja skakača, ki se je letos močno prenamnožili. Posledice dela hrošča so izrazito vidne na Dolenjskem, v Zasavju in v Savinjski regiji. Ponekod so listi popolnoma uničeni, zaradi česar bi plodovi, ki bi jih bilo sicer letos ob močnem cvetenju bukve ogromno, odpadli veliko prej. In kot da to ne bi bilo dovolj, so bukovi listi letos tudi polni uši. Kaj prenamnožitve hroščev prinašajo za gozdove in ostala drevesa?