Zadnje slovo od kraljice Elizabete II. je čustven dogodek tudi za Britance, razseljene po vsem svetu. Zato smo monarhinji v čast in spomin zastave spustili tudi pri nas. V Ljubljani pred parlamentom in zunanjim ministrstvom, na Bledu pred gradom. Mnogi v Sloveniji živeči Angleži so se kraljici poklonili kar v zavetju svojih domov. Čeprav so od kraja zadnjega slovesa oddaljeni več tisoč kilometrov, so njihovi občutki ob smrti monarhinje enako močni, kot bi bili tam.