V SMC vse več pritiskov na Počivalška, DeSUS kmalu z novim predsednikom

Le še dva dni manjkata do razglasitev rezultatov dopisnega kongresa stranke DeSUS in verjetnega povratka Karla Erjavca. Po pošti je prispelo kar 226 glasovnic od 231, kar pomeni izjemno visoko udeležbo. Zaradi zastoja financiranja STA je medtem močno zavrelo tudi v SMC, kjer se krepijo pritiski na predsednika Počivalška, da tako v tej koaliciji ne bo šlo več naprej. V državnem zboru medtem spremljamo obmetavanja z očitki, kdo bolj škodi ugledu Slovenije v svetu – premier Janša s svojimi tviti in pismi ali opozicija, ki je bila doslej večino časa na oblasti.

