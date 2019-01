V smučarskem središču Saalbach-Hinterglemm obtičalo 12.000 turistov

Oblasti so medtem zaradi nevarnosti snežnih plazov v Obertauernu zaprli ceste do ponedeljka. Reševalne službe so sicer organizirale spremstvo za tiste, ki so se domov želeli vrniti že danes.

V smučarskem središču Saalbach-Hinterglemm je do danes popoldan, ko so strokovnjaki z eksplozivom sprožili nadzorovan plaz, obtičalo okoli 12.000 turistov, je povedal tamkajšnji župan Alois Hasenauer .

Močno sneženje je v soboto zajelo tudi Romunijo in Nemčijo, kjer je sneg težave povzročil predvsem na Bavarskem, saj sta sneg in led delno ohromila letališče v Münchnu.

Vremenoslovci pa novo pošiljko snega, ki bo zajela predvsem severne Alpe in prinesla novih 100 do 150 centimetrov snega, napovedujejo za noč na ponedeljek.

Sneg je pobelil tudi osrednjo in južno Italijo, celo vulkan Vezuv in številne italijanske plaže, snežna odeja je tudi na Siciliji. Mnoge ceste, tudi na skrajnem jugovzhodu italijanskega škornja so še vedno prevozne le z verigami. Z neobičajno nizkimi temperaturami in vetrom so se te dni soočali tudi v Kalabriji.

V Apeninih je ponekod zapadlo tudi več kot meter snega. V nekaterih višje ležečih krajih je zapadlo toliko snega, da so morali domačini iz svojih domov skozi okna, saj vrat ni bilo mogoče odpreti. Temperature so se v Apeninih danes zjutraj spustile tudi pod minus 10 stopinj Celzija.