Zvezdniško sojenje Depp–Heard se končuje

Igralec Johnny Depp toži nekdanjo partnerico Amber Heard zaradi njene kolumne, v kateri naj bi namigovala, da je bil Depp do nje v času zakona nasilen, zaradi česar trpi njegova igralska kariera. Amber pa Deppa toži, ker naj bi jo označil za lažnivko, zaradi česar je trpela njena javna podoba. Obtožbe so bile hude na obeh straneh – vse od tega, da je Amber Heard Deppu z razbito steklenico odrezala kos prsta, pa do obtožb, da je pljuvala po njem, ga žalila in da je bil tudi Depp do Heardove večkrat nasilen ter ji celo grozil s smrtjo.