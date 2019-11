V Söldnu snežni plaz pod seboj pokopal dva smučarja

Tiskovni predstavnik tirolske policije je že potrdil, da sta v nesreči plazu umrla dva človeka. Po informacijah Kronen Zeitunga sta v nesreči umrla dva nizozemska smučarja. Reševalne ekipe so se uspele dokopati do žrtev, a se je reševalna akcija zaključila tragično. V njej so sodelovali trije helikopterji in petnajst mož gorske reševalne službe.

Gre za prvo nesrečo s smrtnim izidom v letošnji smučarski sezoni, ki se sicer uradno sploh še ni začela. Kot še poroča Kronen Zeitung, na Tirolskem trenutno dnevna služba za opozarjanje pred plazovi še ni vzpostavljena. So pa ravno v petek izdali opozorilo, da morajo biti navdušenci nad zimskimi športi in planinci v teh dneh še posebej previdni, saj so se na Tirolskem že nabrale ogromne količine snega."Po nevihtnem obdobju in poznejših izboljšavah vremena obstaja povečana verjetnost za sprožitev plazov," so dodali.