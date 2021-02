Uradno se prihodnji teden v šole vračajo preostali razredi osnovnih šol in zaključni letniki srednjih šol. Ker pa so prihodnji teden zimske počitnice, se bodo v učilnice vrnili samo učenci in dijaki v zahodni Sloveniji. Pouk v osnovnih šolah bo organiziran v matičnih učilnicah. Ravnatelji se vračanja veselijo, vendar pravijo, da so odločitve znova prišle pozno.

