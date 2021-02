V šolske klopi sedlo več kot 90 tisoč otrok v vzhodni Sloveniji

Po štirimesečnem šolanju od doma se je v šolske klopi vrnilo tudi več kot 90 tisoč osnovnošolcev in dijakov zaključnih letnikov v vzhodni Sloveniji. Testiranje več kot 20 tisoč zaposlenih v šolstvu je tako potekalo ves konec tedna. Veselje ob vrnitvi je bilo nepopisno, otroci pa so povedali, da se šole oziroma začetka pouka pravzaprav še nikoli niso tako veselili. Upajo, da tako ostane vse do konca šolskega leta. Za učence v zahodni Sloveniji pa so se med tem pričele zimske počitnice.

