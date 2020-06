V šolske klopi so se vrnili učenci četrtih in petih razredov

Po 80 dneh so se v šolske klopi ponovno vrnili učenci četrtega in petega razreda, kmalu pa se jim bodo pridružili še učenci sedmih in osmih razredov. Srednješolci ostajajo doma do konca šolskega leta. A tiste prave sproščenosti ni, ker je niti ne sme biti. Razredov sicer ne delijo več, še vedno pa je prepovedano druženje na hodnikih med odmori. Razkuževanje rok pa je postalo stalnica.