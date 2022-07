V šotoru pred trgovino v Mariboru zaposleni doživel toplotni udar

Minuli konec tedna je v šotoru pred mariborsko Lesnino, kjer prodajajo izdelke s popusti, eden od zaposlenih doživel toplotni udar. Temperatura v šotoru se je namreč povzpela tudi do nevzdržnih 41 stopinj Celzija. Namesto da bi ga odpeljali v bolnišnico, so ga po navedbah sindikata Lesnine vodje prodajalne želele poslati domov, šele njegov sodelavec ga je nato odpeljal v UKC Maribor. Sindikat delavcev trgovine je o nepravilnostih takoj obvestil inšpektorat za delo, ta pa je odredil zaprtje šotora. V Lesnini zatrjujejo, da je njihov šotor opremljen s klimatskimi napravami in da se prodajalci v njem nahajajo zgolj ob prisotnosti strank, v nasprotnem primeru naj bi jim bilo svetovano, da se umaknejo na prosto.