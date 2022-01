V Španiji bo v primeru ločitve para o skrbništvu nad živaljo odločalo sodišče

V Španiji so hišni ljubljenčki v skladu z novim zakonom postali zakoniti člani družine. Novi zakon hišnih živali ne priznava le kot živa, čuteča bitja in tudi ne kot predmete. Odslej bodo v primeru ločitve parov, tako kot velja za otroke, o skrbništvu nad živaljo odločala sodišča. Zakon uvaja tudi osebno izkaznico za živali in pogoje nakupa hišnega ljubljenčka. Medtem pa je papež Frančišek izbiro hišnih ljubljenčkov namesto otrok označil za sebično dejanje. Se pa papež popolnoma strinja, da je z živaljo treba lepo ravnati in zanjo skrbeti.