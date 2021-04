Ali nas bodo kmalu zamenjali roboti? V Španiji goste že streže robotski natakar

Ob prazniku dela se najbrž marsikdo vpraša, kako dolgo ga bomo sploh še lahko praznovali. Roboti lahko namreč delajo brez premora, ne zbolijo, ne morejo se okužiti z virusi in lahko so cenejši od ljudi. Natančnejši so, delajo brez pripomb in za povrh vsega brez sindikatov. V avtoindustriji so že stalnica in v številnih tovarnah so že pred leti prevzeli fizično najtežja dela. S pomočjo robotov se izvajajo kirurške operacije tudi v naših bolnišnicah. So nam roboti le v pomoč ali je bojazen, da nas enkrat nadomestijo, na mestu?

