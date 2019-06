V Španiji in Franciji ob vročinskem valu pustošijo požari

Vodja intervencije v Španiji David Borrell je povedal, da so dosegli cilje, ki so si jih ponoči postavili pri gašenju požara v Kataloniji. Aktivnega je še približno 10 odstotkov požara, ki je doslej uničil več kot 6000 hektarjev površin. Zdravniško pomoč je moralo doslej zaradi požara poiskati 21 ljudi.

Tudi v Franciji, kjer so v petek izmerili rekordnih 45,9 stopinje Celzija, bodo temperature presegle 40 stopinj. Tam so sicer danes oblasti v štirih departmajih na jugu države, kjer so uvedle rdeče opozorilo zaradi vročine, to odpravile. V 80 departmajih trenutno velja oranžno opozorilo.

Visoke temperature napovedujejo v Italiji, med drugim 35 stopinj v Toskani, 34 pa v Piemontu in Lombardiji.

Vročinski val, ki v večjem delu Evrope vztraja že šesti dan, je doslej zahteval najmanj pet smrtnih žrtev. Po dve v Španiji in Italiji, eno pa v Franciji.