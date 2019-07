V Španiji med delanjem selfija umrla britanska turista

Španski mediji poročajo, da se je tragična nesreča zgodila v sredo zvečer, ko so se trije Britanci - 20-letnik, 21-letnik in 22-letnik - nahajali na sprehajališču Punta Prima ob plaži v španskem mestu Torrevieja blizu Alicanteja.

Kot poroča El Mundo, so Britanci želeli posneti selfi, nakar sta dva izmed njih izgubila ravnotežje in padla z višine okoli sedmih metrov. 22-letnik je umrl na kraju nesreče, 21-letnika pa je poškodbam podlegel v bolnišnici. 20-letniku so nudili zdravniško pomoč zaradi šoka.

Okoliščine nesreče policija še preiskuje, lokalne oblasti pa so za španski časnik dejale, da so bile ograje v "popolnem stanju". Območje, kjer se je zgodila nesreča, je do nadaljnjega zaprto.

Britansko zunanje ministrstvo je dogodek potrdilo za SkyNews. "Nudimo podporo družinam dveh umrlih Britancev in smo v kontaktu s španskimi oblastmi," so sporočili.

Smrti zaradi selfijev so vse večja težava, s katero se ukvarjajo tudi znanstveniki. V zadnjih šestih letih je zaradi fotografiranja samega sebe umrlo najmanj 259 ljudi.Največ smrti so našteli v Indiji, Rusiji, ZDA in Pakistanu.