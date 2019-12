V Španiji po šestih urah srčnega zastoja oživili Britanko

Audrey Schoeman, ki živi v Barceloni, je 3. novembra s soprogom planinarila v Pirenejih, ko ju je zajel snežni vihar. Zaradi podhladitve je najprej imela težave z govorom in gibanjem, nato je padla v nezavest. Njeno stanje se je še poslabšalo med dveinpolurnim čakanjem na reševalce in njen mož Rohan je bil prepričan, da je mrtva. "Skušal sem zatipati srčni utrip ... nisem zaznal dihanja, nisem slišal bitja srca,"je soprog v četrtek povedal za katalonsko televizijo TV3.

Ob prihodu reševalcev je bila njena telesna temperatura le 18 stopinj Celzija. Ko so jo prepeljali v barcelonsko bolnišnico Vall d'Hebron, ni kazala znakov življenja.

"Če bi ji srce za tako dolgo zastalo pri običajni telesni temperaturi, bi umrla"

Zdravnik Eduard Argudo ocenjuje, da je preživela prav po zaslugi nizkih temperatur, zaradi katerih je doživela srčni zastoj."Vedeli smo, da ima zaradi podhladitve možnosti za preživetje,"je dejal in pojasnil, da je ravno podhladitev zaščitila njeno telo in možgane pred propadanjem, ko je bila v nezavesti. "Če bi ji srce za tako dolgo zastalo pri običajni telesni temperaturi, bi umrla,"je dodal.

Zdravniki so bolnico v tekmi s časom priklopili na poseben aparat, s katerim so ji odvzeli kri, jo nasitili s kisikom in jo vrnili v njeno telo. Ko je njena telesna temperatura dosegla 30 stopinj Celzija, so uporabili defibrilator, da so znova zagnali njeno srce.

Audrey Schoemanje neobičajno hitro okrevala. Šest dni po srčnem zastoju je brez nevroloških poškodb zapustila oddelek za intenzivno nego, po 12 dneh so jo odpustili iz bolnišnice. Tedaj je imela še nekaj težav z gibanjem ter občutljivostjo rok zaradi podhladitve.

Praktično ni takšnih primerov